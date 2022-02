Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallgeschehen

Heßheim (ots)

Ein 84-jähriger Beindersheimer befuhr am 05.02.2022 gegen 12:12 Uhr mit seinem silbernen Mercedes die Alte Straße in Heßheim, als er - wie sich im Nachgang herausstellte - vermutlich in Folge geistiger und körperliche Mängel von der Fahrbahn abkam, frontal gegen ein parkendes Fahrzeug fuhr und dieses dann noch rund 20m langsam vor sich herschob. Anwohner bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus verbracht, da er über Kopf- und Nackenschmerzen durch das Unfallgeschehen klagte. Sein Führerschein wurde sichergestellt und wird der Staatsanwaltschaft zusammen mit der Strafanzeige wegen des Unfallgeschehens, bzw. der Straßenverkehrsgefährdung übersandt. Der Schaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

