POL-PDLU: Einsatzgeschehen rund um eine Shisha-Bar

Gegen 04:00 Uhr am heutigen frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine Ruhestörung ausgehend von einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße in Frankenthal gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort flüchteten zunächst zwei Personen, welche dann jedoch verfolgt, eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Bei beiden Personen, zwei jeweils 20-jährigen in Frankenthal wohnhaften Personen, welche auch erheblich alkoholisiert waren, wurde ein Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde zudem eine Körperverletzung beanzeigt, bei der ein 22-jähriger von einem bislang noch unbekannten Täter in der Bar ins Gesicht geschlagen wurde. Weiterhin störte ein 20-jähriger mit seiner Musikbox die Einsatzmaßnahmen und die Nachtruhe derart, dass diese ebenfalls sichergestellt wurde. Bereits in den späten Abendstunden wurden rund um die Bar etliche erheblich verkehrsbehindernd parkende Fahrzeuge festgestellt. Hierfür wurde der sich im Dienst befindliche Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Frankenthal verständigt, welcher sich als originär zuständige Verfolgungsbehörde der Fahrzeuge annahm.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

