Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht an parkendem PKW

Bebra (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht, Freitag, 12.11.21, zwischen 07:00 Uhr und 11:25 Uhr in Bebra in der Heinrich-Hertz-Straße 1.

Ein 46-jähriger Mann aus Ringgau hatte seinen PKW in der Heinrich-Hertz-Straße in Bebra vor Hausnummer 1 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Ereigniszeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten PKW und beschädigte das Rücklicht hinten links. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 700,-EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Lotz, PHK, PST Rotenburg

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

