Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 13.11.2021 gg. 21 Uhr befuhr ein 24-jähriger ortsunkundiger Fahrer mit seinem Kleinbus Mercedes die Landesstraße 3139 von Haimbach kommend in Fahrtrichtung Mittelrode. Im Bereich der Kreuzung zum Westring kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr hier ca. 70m den Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Verkehrsschild. Am Fzg. entstand Sachschaden von geschätzt 5000,-EUR, das Verkehrsschild muss erneuert werden. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

