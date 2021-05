Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand in Erle gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 1. Mai 2021, hörte ein 30-jähriger Gelsenkirchener um 0.07 Uhr in seiner Wohnung Knallgeräusche vom dem Hinterhof des Hauses. Als er aus dem Fenster blickte, sah er im Hinterhof einen brennenden Müllcontainer und einen brennenden Wagen. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und den Container. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell