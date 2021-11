POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Haunetal - Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 12.11.2021 gegen 23.55 Uhr befuhr eine 21jähriger Pkw- Fahrerin aus Hosenfeld mit ihrem Pkw die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe Haunetal- Hermannspiegel prallte sie mit ihrem Pkw bei langsamer Fahrt gegen eine Leitplanke in Höhe der dortigen Bushaltestelle. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1250,- Euro. Da die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ludwigsau - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 13.11.2021 gegen 11.05 Uhr stießen eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine Pkw- Fahrerin aus Ludwigsau beim Ausparken auf einem Parkplatz des Besengrundcenters gegeneinander. Nur an dem Pkw aus Ludwigsau entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

