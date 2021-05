Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin rast durch die Stadt (03.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit ist eine Autofahrerin am Montag gegen 10 Uhr durch die Dürrheimer Straße gerast. Eine 67-jährige fuhr mit einem Citroen C3 in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Statt der erlaubten 50 Km/h war sie mit über 90 Sachen unterwegs. Neben einem Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg erwartet die Raserin auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell