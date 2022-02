Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 21. Februar 2022, hielten sich drei junge Männer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wanner Straße auf, als gegen 22.40 Uhr drei weitere Personen auf sie zukamen. Es entstand ein Streitgespräch, woraufhin weitere drei Personen dazustießen und das Trio im Alter von 19 und 20 Jahren mit Stichwaffen bedrohten. Während der 19-Jährige vor Ort verblieb, entfernten sich die beiden 20-Jährigen. Der 19-Jährige wurde anschließend zu Boden geschubst und von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen. Einer der 20-Jährigen kehrte kurz darauf mit seinem 17-jährigen Bruder zurück. Auch sie wurden geschlagen. Alle drei Geschädigten flüchteten sich in ein Mehrfamilienhaus an der Wanner Straße. Mittels eines Baumstammes versuchten die Täter die Haustür aufzurammen, um so in das Haus zu gelangen. Da mittlerweile die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Die Geschädigten verzichteten auf medizinische Versorgung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell