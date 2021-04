Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahndungs- und Kontrolltag im Krefelder Stadtgebiet

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. April 2021) hat die Polizei Krefeld einen Fahndungs- und Kontrolltag durchgeführt. In der Zeit von 8 bis 22 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 183 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet und überprüften 35 Männer und Frauen an bekannten Plätzen des Drogenmilieus, dem Theaterplatz und im Bereich der südlichen Innenstadt. Sie stellten bei zwei Personen Drogen sicher, fertigten hierzu Anzeigen und nahmen zwei Personen fest.

Bei den Fahrzeugkontrollen ahndeten die Beamten unter anderem 22 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung und 13 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ein Autofahrer fuhr mit 141 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ihn erwartet eine Anzeige, ein Bußgeld sowie zwei Monate Fahrverbot.

Darüber hinaus missachteten fünf Lastwagenfahrer ein Durchfahrtsverbot, fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, einer fuhr über eine rote Ampel und einer unter Einfluss von Drogen. (150)

