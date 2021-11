Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Neulußheim/Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder bei Durchsuchung sichergestellt - Geschädigte bzw. Eigentümer gesucht

Hockenheim/Neulußheim/Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Donnerstag stellten Beamtinnen und Beamte des Polizeipostens Neulußheim bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts des Diebstahls in einer Garage in Reilingen mehrere Fahrräder sicher.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Fahrräder zuvor im Bereich Reilingen bzw. den umliegenden Ortschaften gestohlen wurden. Zehn der sichergestellten Fahrräder konnten ihren Eigentümern bisher nicht zugeordnet werden. Sofern Sie auf einem der beigefügten Bilder ihr gestohlenes Fahrrad wiedererkennen, können Sie sich beim Polizeiposten Neulußheim (Tel.: 06205/31129) oder beim Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205/2860-0) melden.

Eine Herausgabe kann nur durch Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises (z.B. Rechnungsbeleg mit Rahmennummer, Unterlagen zur Fahrradcodierung etc.) erfolgen.

