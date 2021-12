Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet haben sich Diebe in der Nacht zum Mittwoch an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Am Weidengarten schlugen sie an einem Transporter eine Seitenscheibe ein. Sie durchwühlten den Innenraum des Wagens und beschädigten dabei das Handschuhfach. beute machten die Täter nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht. Im Lothringer Schlag sahen es Unbekannte auf ein unverschlossenes Auto ab. Aus dem Fahrzeug stahlen sie einen Geldbeutel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

