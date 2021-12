Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sanitätern mit Schläge gedroht

Kaiserslautern (ots)

In der Augustastraße hat am Mittwochabend ein 29-Jähriger mutmaßlich fünf Sanitäter bedroht und beleidigt. Während sich die Helfer in der Halle der Rettungswache aufhielten, ging der Verdächtige am geöffneten Rolltor vorbei. Offensichtlich grundlos beschimpfte und beleidigte der Mann die Rettungskräfte. Er drohte ihnen Schläge an. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Krawallmacher. Der 29-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte er als Verdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. |erf

