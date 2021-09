Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210908.2 Wesseln: Diebstahl während des Einkaufens

Wesseln (ots)

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter die Kundin eines Supermarktes in Wesseln bestohlen. Der Dieb hatte leichtes Spiel, denn das Portemonnaie seines Opfers lag im Einkaufswagen.

Um 13.00 Uhr befand sich die Anzeigende bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße. Während des Einkaufens verwahrte sie ihre Handtasche mitsamt ihrer Geldbörse im Einkaufswagen. Als sich die 68-Jährige an der Kasse aufhielt, stellte sie fest, dass ihre Tasche geöffnet war und ihr Portemonnaie mit 150 Euro daraus fehlte. Eine verdächtige Person, die für den Diebstahl in Frage gekommen wäre, war der Dame nicht aufgefallen.

Hinweise auf den Dieb hat die Polizei bisher nicht erlangen können. Zeugen sollten sich daher in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

