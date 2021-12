Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Baucontainer in der Pariser Straße ist in der Nacht zu Mittwoch zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Mitarbeiter der betroffenen Baufirma stellten am Mittwoch fest, dass unbekannte Täter das Schloss am Container entfernt haben und in den Container eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge wurden aus dem Container, der in Höhe des Hauses Nummer 13 steht, eine Motorsäge, Rührmaschinen sowie mehrere Bohrerköpfe gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit kann aktuell nur auf den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochvormittag, 10 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in diesen Stunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich gern unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 an die Polizeiinspektion 2 wenden. |cri

