Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Buschkamp-

An der Brackweder Straße kam es am Mittwoch, 22.09.2021, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin. Die Polizei sucht die Fahrradfahrerin.

Gegen 14:45 Uhr stieg eine 11-jährige Schülerin aus Bielefeld an der Bushaltestelle zwischen Am Grundgreiben und der Hangstraße aus einem Bus aus. Sie ging in Richtung der Ampel, um die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Fußgängerin und Fahrradfahrerin stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Die Radfahrerin stand auf und setzte ihre Fahrt fort. Die Bielefelderin lief nach Hause und suchte gemeinsam mit ihren Eltern die Polizei und das Krankenhaus auf.

Die Gesuchte soll circa 38 bis 48 Jahre alt sein, 165 cm bis 175 cm groß, mit hellbraunen Haaren mit hellen Strähnchen und bekleidet mit einer lilafarbenen Brille, einem Kleid und einer lilafarbenen Leggins. Sie hatte einen Rucksack mit buntem Farbverlauf dabei und fuhr ein lila Damenfahrrad mit Blümchenlack, weißem Sattel und schwarzem Korb.

Die Radfahrerin und Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell