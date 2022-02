Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 15-jährige Gelsenkirchenerin hat am Donnerstag, 24. Februar 2022, in Begleitung ihres Vaters die Polizeiwache Süd aufgesucht und dort Angaben zu einem Raub am Vortag gemacht. Die Teenagerin wurde am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 19.30 Uhr, an der Florastraße im Bereich der Bushaltestelle am Musiktheater im Revier in gebrochenem Deutsch von einer bislang unbekannten, männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte wollte mit dem Mobiltelefon der Gelsenkirchenerin telefonieren, was diese verneinte. Daraufhin bedrohte der Unbekannte die Jugendliche mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Handys. Die Gelsenkirchenerin überließ ihm das Handy. Der Unbekannte telefonierte dann mit dem Mobiltelefon in unbekannter Sprache und warf es im Anschluss daran auf den Boden. Als die Gelsenkirchenerin das Handy wieder aufheben wollte, bedrohte der Unbekannte sie erneut mit dem Messer und forderte Bargeld. Die Jugendliche händigte ihm Geld aus. Der Unbekannte entfernte sich zusammen mit einer weiteren, männlichen Person, die zwischenzeitlich dazu gekommen war, zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Flüchtige hat braune Haare und er ist circa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Strickjacke, eine schwarze Weste, eine schwarze Hose und Schuhe der Firma "Nike". Sein Begleiter ist circa 1,75 Meter groß und er hat schwarze Haare. Er trug eine weiße Jacke und eine graue Jogginghose. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den beiden gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

