POL-MR: Kabeldiebstahl - Hoher Schaden + Zeugensuche nach Verkehrsunfällen

Stadtallendorf - Kabeldiebstahl - Hoher Schaden

Am zurückliegenden Wochenende, zwischen 14 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Montag, 14. Februar richteten Einbrecher bei ihrem Kabeldiebstahl einen Gesamtschaden von deutlich über 20.000 Euro an. Tatort war die Rohbaustelle in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Der oder die Täter betraten das Gebäude und stahlen aus etlichen Räumen die bereits verlegten Stromkabel. Allein durch dieses Herausreißen der Kabel entstand ein Sachschaden von mindestens 9000 Euro. Darüber hinaus brachen die Täter einen auf der Baustelle stehenden, als Lager genutzten Metallcontainer auf. Aus diesem Lager fehlen Werkzeuge und Kabel. Der Gesamtwert der Beute aus dem Rohbau und dem Lager liegt bei mindestens 15.000 Euro. Wer hat am zurückliegenden Wochenende Bewegung auf der Baustelle gesehen? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt und kann Angaben dazu machen? Wo befindet sich seit dem Wochenende plötzlich in großem Umfang Kupferkabel? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Weimar - Unfall auf der Autobahn - Kollision zwischen weißem Tesla und schwarzem Mercedes

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg wollen herausbekommen, was genau an der Unfallstelle passierte, was dort die Unfallbeteiligten und die Zeugen ge- oder besprochen haben. Der Auffahrunfall zwischen dem Tesla und dem Mercedes steht wohl im Zusammenhang mit einem Wildunfall, wegen dem der übrige Verkehr stockte und sich staute. Genau wegen dieser Verkehrssituation hoffen die Ermittler auf Zeugen des Auffahrunfalls. Dieser Unfall war am Sonntag, 13. Februar, um kurz vor 16 Uhr, auf der B 3 auf dem Weg von Gießen nach Marburg zwischen den Anschlussstellen Ebsdorfergrund und Weimar Roth. Nach bisherigem Wissen gab es nach der Kollision ein Gespräch zwischen der Tesla-Fahrerin, dem Mercedesfahrer und anderen Verkehrsteilnehmern. Letztendlich fuhr die Teslafahrerin weiter, ohne ihre Personalien angegeben zu haben. Auch die anderen Verkehrsteilnehmer oder etwaige sonstige Zeugen sind zurzeit namentlich nicht bekannt. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten diese Unfallzeugen, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Marburg - Unfallflucht im Ginseldorfer Weg

Bei einer Unfallflucht entstand an einem schwarzen Peugeot 2008 ein Heckschaden. Der Pkw parkte zur Unfallzeit zwischen 19 Uhr am Sonntag und 07.30 Uhr am Montag, 14. Februar am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Ginseldorfer Weg 36. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Grauer Seat Ateca angefahren

Der nächste Tatort einer Unfallflucht ist der Parkplatz am Georg-Gaßmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße. Dort kam es bei einem unbekannten Fahrmanöver zu einer Kollision mit einem geparkten grauen Seat Ateca mit VB-Kennzeichen. An dem Seat platzte ein Teil der vorderen rechten Felge ab und es entstanden Kratzer an beiden Türen auf der Beifahrerseite. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, 14. Februar, zwischen 07.30 und 15 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen oder die typischen Unfallgeräusche gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem grauen Seat gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Ketzerbach: Beim Vorbeifahren einparkendes Auto gestreift

Als ein dunkler Pkw auf der Ketzerbach auf dem Weg zur E-Kirche an einem rückwärts einparkenden weißen BMW vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Am BMW entstand ein geringer Schaden an Tür und Kotflügel. Der Unfall war am Sonntag, 13. Februar, gegen 14.35 Uhr. Der ca. 75 bis 80 Jahre alte, eher kleine und schlanke Mann mit großer runder Sonnenbrille und Kopfbedeckung hat das Streifen möglicherweise nicht bemerkt, denn er hielt nicht an. Er fuhr einen dunklen Skoda Octavia. Die Polizei bittet den Skodafahrer, sich zu melden und um Hinweise, die zur Identifizierung des Manens beitragen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

