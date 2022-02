POL-MR: Mahnmal beschädigt + Führerschein beschlagnahmt + Einbrecher zurückgeschreckt + Rolltor im Diakonie Krankenhaus beschädigt + Zufallende Wohnungstür führt zu ungebetenen Gästen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Mahnmal beschädigt

Marburg: Unbekannte Täter beschädigten die Sockelplatte des Mahnmals Memoria am Friedrichsplatz und entwendeten eine Gedenkplatte. Die Schadenshöhe sowie der Wert des Diebesguts stehen bisher nicht fest. Wer hat in diesem Zusammenhang vor Donnerstag, den 10. Februar, Verdächtiges am Mahnmal beobachtet und kann damit zur Aufklärung der Straftat beitragen? Wer kann den Tatzeitraum eingrenzen? Hinweise bitte an den Staatsschutz Mittelhessen unter der Telefonnummer 06421 4060

Führerschein beschlagnahmt

Marburg-Wehrda: Am Freitag, 11. Februar, kurz nach Mitternacht, kontrollierte eine Streife der Polizei Marburg einen 63-jährigen Autofahrer im Industriegebiet. Da die Atemluft des Kontrollierten stark nach Alkohol roch führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 1,22 Promille. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt entließen die Beamten den Mann.

Einbrecher zurückgeschreckt

Marburg- Wehrda: Unbekannte Täter hebelten am Freitag, den 11. Februar, gegen 1.45 Uhr an einem Labor in der Industriestraße eine Glasscheibe aus einem Rahmen heraus und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Hier löste die akustische Alarmanlage aus. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Verglasung ist nicht bekannt. Wer hat das beschriebene Geschehen oder etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Die Kripo Marburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421 4060.

Rolltor im Diakonie Krankenhaus beschädigt

Marburg-Wehrda: Erst kürzlich wurde die Polizei darüber informiert, dass ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am 1. Februar, 8.00 - 15.00 Uhr, das Rolltor der Fahrzeughalle neben der Notaufnahme des Diakonie Krankenhauses beschädigte und ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern davonfuhr. Der Schaden am Tor beträgt 3600 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Marburg um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06421 4060

Zufallende Wohnungstür führt zu ungebetenen Gästen

Marburg: Das verzögerte Zufallen einer Wohnungstür nutzten eine Frau und ein Mann am Donnerstag, den 10. Februar, um 19.05 Uhr, aus, um die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Pilgrimstein unberechtigt zu betreten. Überrascht durch einen Bewohner verließen die unbekannten Personen mit der Anmerkung, Freunde eines Mitbewohners zu sein, die Wohnung. Vorläufige Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden unbekannten Personen unberechtigt in der Wohnung aufhielten und der Bewohner möglicherweise einen Diebstahl verhinderte. Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Die Frau, ca. 20 - 25 Jahre alt, auffällig klein (150 cm) und von der Statur korpulent, war dunkel gekleidet. Sie trug eine runde Brille mit dunklem Rahmen. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. Der Mann, zwischen 25 - 30 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, schlanke Statur, war mit einer dünnen Jacke, ähnlich einer Daunenjacke, bekleidet. Seine längeren bräunlichen Haare hatte er nach hinten zurückgelegt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei Marburg unter der Telefonnummer 06421 4060

