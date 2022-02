Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Lorenz

Fahrzeugführer nach Auffahrunfall nicht ansprechbar

Lübeck (ots)

Am Dienstag, 08.02.2022, kam es in der Lübecker Hansestraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des vorderen Fahrzeugs war kurze Zeit nicht ansprechbar und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 18:00 befuhr ein 25-jähriger Lübecker mit seinem PKW Honda die Hansestraße in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe des 2. Polizeireviers bremste er verkehrsbedingt wegen einer rot werdenden Ampel sein Fahrzeug ab. Dies übersah eine hinter ihm fahrende Ostholsteinerin. Sie fuhr mit ihrem PKW Ford auf den Honda auf.

Während die 41-jährige Unfallverursacherin unverletzt blieb, war der weitere Unfallbeteiligte für einen kurzen Moment nicht ansprechbar. Er wurde später mit leichten Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell