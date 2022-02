Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Fehmarn

Jeder fünfte Fahrzeugführer ohne Gurt unterwegs

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, 09.02.2022, führten acht Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Fehmarn eine spontane Verkehrskontrolle in der Osterstraße in der Ortschaft Burg durch. Die Bilanz ist ernüchternd.

Zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr postierten sich die Polizistinnen und Polizisten in der Osterstraße. Dabei wurde ein Vorposten eingesetzt. So konnten bei rund 50 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt neun Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarngeld in Höhe von 30,00 Euro belegt. Ein weiterer Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Hier haben die Beamten ein Bußgeld in Höhe von 100,00 Euro verhängt. Zusätzlich werden Verwaltungsgebühren fällig und der Verstoß wird mit einem Punkt im zentralen Verkehrsregister in Flensburg eingetragen.

In einem Auto wurden weder Verbandkasten, noch das Warndreieck mitgeführt. Hier stellten die Polizisten einen Kontrollbericht aus. Der Fahrzeugführer hat nun 10 Tage Zeit, das Fahrzeug entsprechend mit diesen Gegenständen auszurüsten und dies bei der Polizei vorzuzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell