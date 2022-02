Polizeidirektion Lübeck

PKW fährt Abhang hinunter - Fahrer wird leicht verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (07./08.02.) ereignete sich in Eutin ein Verkehrsunfall, bei dem ein VW Golf einen etwa fünf Meter tiefen Abhang hinunterfuhr. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Gegen 02.00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Siemensstraße informiert. Am Unfallort stellten die Beamten einen PKW Golf fest, der abseits der Fahrbahn in einem Entwässerungsgraben stand. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Golf-Fahrer im Wendehammer einen Gehweg, geriet im weiteren Verlauf in die Böschung und fuhr den fünf Meter tiefen Abhang hinunter, wo der PKW letztlich zum Stehen kam. Ursächlich für das Fahrmanöver dürfte ein Krankheitsfall gewesen sein. Aus diesem Grund wurde der Lübecker vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

