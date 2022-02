Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Güster-Schwarzenbek-Geesthacht

Polizeiliche Ermittlungen im Fall des vermissten Nils Hansen dauern an

Lübeck (ots)

Geimeinsame Medieninformation der Pressestelle der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck:

Seit dem 20. Oktober 2020 wird der zum damaligen Zeitpunkt 47 Jahre alte Nils Hansen aus Hamburg vermisst. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion (BKI) Lübeck dauern an.

Bereits in einem im Dezember 2021 ausgestrahlten Fernsehbeitrag der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" wurde der Ermittlungsfall Hansen thematisiert, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erlangen. Eingegangen ist daraufhin eine niedrige zweistellige Zahl von Hinweisen, denen sämtlich umfassend nachgegangen worden ist, die aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben.

Aus diesem Grunde werden seit Montag (07.02.) Suchmaßnahmen mit Mantrailer-Hunden durchgeführt. Die Suchmaßnahmen stehen nicht in Zusammenhang mit einem der eingegangenen Zuschauerhinweise.

Die Absuche begann in der Ortschaft Güster, wo Nils Hansen letztmalig gesehen wurde. Die Streckensuche der Hunde führte die Beamtinnen und Beamten der Lübecker Mordkommission nach Schwarzenbek und Geesthacht. Hier wurden die Maßnahmen am heutigen Mittwoch (09.02.) fortgesetzt. Die aufgenommene Fährte der Mantrailer leitete die Polizei zuletzt in den Hamburger Stadtteil Bergedorf.

Inwieweit die Suche nach dem Vermissten zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter fortgesetzt wird, muss die Auswertung der neuen Spuren ergeben. Vor diesem Hintergrund können vorerst keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell