Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher erbeuteten Geld, Schmuck und Waffen + Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gefahren + Flucht vor der Polizeikontrolle endet mit Unfall + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Roßdorf - Einbrecher erbeuteten Geld, Schmuck und Waffen

Bei einem Einbruch in ein Haus in der Straße Seewiese erbeuteten der oder die Täter Bargeld, Schmuck und Münzen mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro sowie eine Luftdruck- und zwei Schreckschusswaffen. Der Einbruch war am Freitag, 04. Februar, gegen 20.30 Uhr. Zwei Männer mittleren Alters und normaler Statur, bekleidet jeweils mit einer Regenjacke, kletterten über den 170 cm hohen Metallzaun und stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus ein. Ein Täter hatte die Kapuze der Regenjacke über den Kopf gezogen. Der Zweite trug eine Baskenmütze und führte einen Rucksack mit. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem Auto. Wem ist zur Tatzeit oder auch kurz davor oder danach ein ortsfremdes Auto aufgefallen? Wer hat fremde Personen oder das fremde Auto in Roßdorf gesehen? Wem sind die beschriebenen Männer aufgrund ihrer Bekleidung aufgefallen und wer kann ergänzende Angaben machen? "Jede Beobachtung könnte zur Aufklärung des Einbruchs beitragen. Melden Sie bitte ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0"

Marburg - Einbruch

Zwischen 17 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Samstag, 05. Februar, drangen Einbrecher in der Willy-Mock-Straße in einen Tennisverein und in ein Lager der dortigen Gaststätte ein. Der oder die Täter richteten dabei einen Schaden von mindestens 450 Euro an. Aus dem Lager der Gaststätte fehlen Alkoholische Getränke und Nahrungsmittel im Gesamtwert von nochmal fast 200 Euro. Wer hat mutmaßlich am Abend oder in der Nacht rund um den Tennisverein in der Willy-Mock-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Sachbeschädigungen

Den Spuren nach zu urteilen, kommen eine Gartenschere und ein Pickel als Tatmittel für Sachbeschädigungen infrage. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterjalousie, ein Gartentürchen und ein stillgelegtes Auto. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 09 Uhr am Freitag, 28. Januar und 20 Uhr am Freitag, 04. Februar. Tatort ist der Vorgarten und Hof eines Anwesens in der Straße Im Riedeboden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428 9305 0.

Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gefahren

Marburg

Die Polizei Marburg stoppte in der Nacht zum Dienstag, 08. Februar, um kurz vor 01 Uhr, in der Marburger Oberstadt einen Pkw für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der 26 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest reagierte auf THC, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und eine Blutprobe veranlasste.

Amöneburg

Bei der Überprüfung des Fahrers eines SUV bemerkte die Streife der Polizei Stadtallendorf einen Alkoholgeruch. Der in der Nacht zum Sonntag, 06. Februar, gegen 02 Uhr, durchgeführte Alkotest bestätigte den Verdacht des Alkoholeinflusses mit einer Anzeige von 1,14 Promille. In diesem Fall beschlagnahmte die Polizei den Führerschein und veranlasste wie immer in diesen Fällen eine Blutprobe.

Neustadt

Ein 60 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht, seinen Motorroller gefahren zu haben, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Als die Polizei den mutmaßlichen Fahrer am Samstag, 05.Februar, gegen 13.45 Uhr anhielt und überprüfte, zeigte sein Alkotest einen Wert von 2,26 Promille. Es folgte auch hier die in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe.

Kirchhain

Bei dem 36 Jahre alten Fahrer eines Kleinlastwagens reagierten gleich beide Tests positiv. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von Kokain und THC, der Alkotest einen Wert von 0,69 Promille. Für den im Ostkreis lebenden Mann endete die Autofahrt am Samstag, 05. Februar, um 20.30 Uhr, in der Kirchhainer Innenstadt und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Marburg - Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Unfall

Nicht ohne Folgen blieb eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss für zwei 19 Jahre junge Männer. Zwar blieben die beiden Männer glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand bei der Kollision mit der Gartenmauer eines Anwesens im Marbacher Weg zum einen ein erheblicher Frontschaden am benutzen Hyundai SUV und zum anderen ein deutlicher Schaden an der Mauer. Der Unfall passierte am Freitag, 04. Februar, um 22.30 Uhr. Der SUV kam aus der Innenstadt, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Straße ab und knallte gegen die Mauer. Keiner der beiden 19-Jährigen konnte sich daran erinnern, wer am Steuer saß. Beide standen augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss, sodass die Polizei jeweils eine Blutprobe veranlasste. Die Ermittlungen, wer letztlich am Steuer saß dauern an. Wer hat am Freitag, 04. Februar, gegen 23.30 Uhr, den silbernen Hyundai SUV mit dem auswärtigen (nicht MR) Kennzeichen aus der Innenstadt wegfahren sehen? Wem ist das Auto z.B. auch durch die Fahrweise aufgefallen und wer kann den Fahrer zu dieser Zeit beschreiben? Wer war am Unfallort und kann Angaben zum mutmaßlichen Fahrer des SUV machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Flucht vor der Polizeikontrolle endet mit Unfall

Eine Flucht vor einer Polizeikontrolle endete am Montag, 07. Februar, um kurz nach 19 Uhr, mit einem Verkehrsunfall an der Einmündung Großseelheimer Straße/Brüder Grimm-Straße. Der Geflüchtete und die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten Verletzungen. Auf der Flucht kam es durch die Fahrweise zu einer Vielzahl von Verkehrsverstößen und möglicherweise zu Behinderungen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Letztere wären wichtige Zeugen und werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Ursprünglich war die Polizei wegen einer gemeldeten Belästigung in Schröck. Auf der Suche nach dem geflüchteten, beschriebenen Täter dieser Belästigung fand die Polizei ein Auto mit vier zerstochenen Reifen. Zwischen dem Auto, dem Opfer der Belästigung und dem geflüchteten Täter besteht ein Zusammenhang. Während der Fahndung kam der Polizei im Leiserweg sein silberner Ford Fiesta entgegen. Der Fahrer, auf den die vorliegende Beschreibung vage passte, erkannte den Streifenwagen, wendete und fuhr weg. In der Folge ignorierte der Fahrer das Blaulicht, das Martinshorn und sämtliche anderen Versuche des Anhaltens durch die Polizei. Die Fahrt ging mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen 60 und kurzfristig auch mal 100 km/h über die L 3289 zum Elisabethbrunnen und dann nach links auf die 3088 zur Sonnenblickallee und von dort auf die Großseelheimer Straße. Auf der Fahrt in erheblichen Schlangenlinien geriet der silberne Ford mehrfach komplett auf die Spur des Gegenverkehrs und kam auch nach rechts auf den Grünstreifen ab. Auf der Großseelheimer fuhr der Pkw an mehreren vor der roten Ampel stehenden Autos vorbei. Der Ford geriet auf den Fahrbahnteiler und der Fahrer verlor die Kontrolle. Es kam zur Kollision mit einem weißen Toyota, der gerade von der Großseelheimer Straße in die Brüder_Grimm-Straße abbog. Die Front des Ford prallte in die Fahrerseite des Toyota. Die beiden Insassen des Toyota, die 24-jährige Fahrerin und die 15-jährige Mitfahrerin blieben äußerlich augenscheinlich unverletzt, standen jedoch deutlich unter Schock. Die Polizei zog den Fiestafahrer trotz seines erheblichen Widerstands aus dem Auto und konnte ihm schließlich die Handfesseln anlegen. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um den in Schröck aufgefallenen 37 Jahre alten Mann. Er erlitt entweder durch den Unfall oder aufgrund seines Widerstands eine Platzwunde am Kopf. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und sein Alkotest zeigte 2,33 Promille. In seinem Auto stellte die Polizei noch ein Einhandmesser und ein sogenanntes Multi-Tool sicher. Rettungswagen brachten letztlich alle drei zur weiteren Untersuchung und Wundversorgung ins Krankenhaus. Abschleppunternehmer bargen die erheblich beschädigten Autos. Etwaige Betroffene durch die Fahrweise und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Steffenberg - Unfallflucht auf der B 253

Auf der Bundesstraße 253, beim Abzweiges nach Steffenberg, fuhr am Freitag, den 04. Februar, gegen 23.15 Uhr, ein Fahrzeug über die Verkehrsinsel und hinterließ einen Schaden in Höhe von 3000 Euro. Da mehrere Verkehrsschilder aus der Verankerung rissen, geht die Polizei von einem stark beschädigten Verursacherfahrzeug aus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern hat sich der verantwortliche Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht seit Freitagabend ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Telefonnummer: 06461 92950

Marburg - Kratzer in Fahrertür

In der Friedrich-Naumann-Straße entstand an der Fahrertür ein blauer Opel Corsa ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Opel stand zur Unfallzeit zwischen 22.45 Uhr am Donnerstag, und 14 Uhr am folgenden Samstag, 05. Februar, am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Friedrich-Naumann-Straße 15. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei in Marburg unter Telefonnummer 06421 406 0.

Marburg - Kotflügel beschädigt

Wer hat in der Poitiers-Straße einen vor dem Haus Nr. 7 geparkten dunkelblauen VW Golf angefahren? Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag, 05. Februar. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel beläuft sich auf 1000 Euro. Leider ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Audi A1 mit GI-Kennzeichen gesucht

Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei einen Audi A 1 mit Gießener Kennzeichen. Der Fahrer parkte am 06. Februar, gegen 20.00 Uhr, in der Simmestraße ein und beschädigte dabei einen blauen Opel Meriva vorne links. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern, verließ der Fahrer den Unfallort. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Audi A 1und dessen Fahrer geben? Parkt der A 1 mit Gießener Kennzeichen häufiger in der Simmestraße? Sachdienliche Informationen bitte an die Polizei Marburg unter Telefonnummer 06421 4060.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell