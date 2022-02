Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Unfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße - Spiegel abgefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht in der Friederich-Ebert-Straße. Der Unfall passierte am Donnerstag, 03. Februar, zwischen 13.45 und 14 Uhr. Beim Vorbeifahrern kollidierte ein noch unbekanntes Auto mit einem auf den gekennzeichneten Parkflächen rechts von dem Anwesen Friedrich-Ebert-Straße 45 geparkten schwarzem BMW und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein weg- bzw. weiterfahrendes Auto gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Schwarzen Polo auf dem GGS-Parkplatz angefahren

Am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr stellte die Fahrerin ihren schwarzen VW Polo mit dem HR-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions (Leopold-Lucas-Straße) ab. Als sie am Freitag, 04. Februar, um 15.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie die Delle in der Fahrertür. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug fand sie nicht und ergaben sich auch nicht. Auch zu dieser Verkehrsunfallflucht suchen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise.

Marburg - Spiegelschaden am blauen Citigo

Wer war am Samstag, 05. Februar, um 18.45 Uhr, in der Ockershäuser Allee? Wer hat dort den Unfall vor dem Anwesen Ockershäuser Allee 12 gesehen oder die unfalltypischen Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein weiterfahrendes Auto gesehen? Wer kann Hinweise zu der Unfallflucht dort geben? Beim Vorbeifahren beschädigte ein Auto den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Citigo und richtete einen Schaden von mindestens 500 Euro an. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell