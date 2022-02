Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Betrüger rufen an!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Aktuell häufen sich die Meldungen aus dem Stadtgebiet Marburg zu betrügerischen Anrufen. Mehrere Personen aus unterschiedlichen Stadtteilen meldeten der Polizei verdächtige Anrufe. Die Betrüger am Telefon gaben sich dabei als Polizeibeamte aus und riefen vornehmlich Personen an, deren Doktor- oder Professorentitel im Telefonbuch recherchierbar sind. Diese Personen warnten sie vor angeblich Kriminellen in ihren Wohngegenden. Viel weiter kamen sie nicht, da die Angerufenen den versuchten Betrug erkannten, auflegten und die Polizei informierten. Bitte beachten Sie:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit, über die Schilderungen am Telefon nachzudenken! Bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder um Hilfe!

Die Polizei ruft sie nicht an um Sie vor Kriminellen zu warnen oder um nach Ihren Wertsachen oder Ihrem Bargeld zu fragen!

Geben Sie keine Informationen über sich, Ihre Familie oder Ihr Vermögen am Telefon preis!

Beenden Sie im Zweifel das Gespräch!

Übergeben Sie auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an Personen, die Sie nicht persönlich kennen!

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell