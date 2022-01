Polizei Mettmann

POL-ME: 178 Stahlplatten entwendet - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2201014

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit vom 24. Dezember 2021 bis zum 03.01.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt 178 Stahlplatten vom Firmengelände des Kalksteinwerkes Lhoist am Silberberger Weg in Wülfrath. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am 03.01.2022 stellte ein Mitarbeiter der Firma Lhoist fest, dass ein mittels Vorhängeschloss und Stahlkette gesichertes Zugangstor zum Firmengelände am Silberberger Weg in Wülfrath-Rohdenhaus gewaltsam geöffnet worden war.

Unbekannte Täter hatten sich widerrechtlich Zugang zum Kalksteinwerk verschafft und dort gelagerte Stahlplatten entwendet. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen die Einbrecher insgesamt 178 Stahlplatten mit einer Länge von circa vier bis sechs Meter und einer Breite von circa zwei Meter. Die Baufirma schätzt den Gesamtwert der Platten auf circa 400.000 Euro.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Wie die Einbrecher die Stahlplatten verladen und abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zum Verbleib der Stahlplatten tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 020258 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell