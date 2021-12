Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Mühlhausen schwer verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem VW Golf, gegen 7 Uhr, die Windeberger Landstraße aus Richtung Windeberg in Richtung Mühlhausen. An der Einmündung Am Windeberger Kreuz beabsichtigte der vor ihm fahrende Mini Cooper nach links abzubiegen. Das übersah der 26-Jährige offensichtlich. Er überholte den Mini Cooper und krachte frontal in das Fahrzeug des 18-jährigen Autofahrers. Der Jugendliche und sein 18-jähriger Beifahrer sowie der 26-Jährige im Golf wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden außerdem ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden zu Beeinträchtigungen.

