Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Achtung Hundebesitzer: Unbekannter verteilt Fleischbällchen mit Nägeln

Rinteln (ots)

(mie) Heute Morgen wird der Polizei Rinteln von einem aufmerksamen Anwohner gemeldet, dass er Fleischbällchen gespickt mit Nägeln im Bereich der Schraderstraße in Rinteln gefunden und sofort eingesammelt habe. Zuletzt ist so ein Sachverhalt nach Polizeilicher Recherche vor 4 Tagen bekannt geworden, als in der Rintelner Nordstadt Thüringer Bratwurst Stückchen mit Nägeln aufgefunden worden. Also sein Sie auch weiterhin vorsichtig mit Ihren Vierbeinern unterwegs und halten Sie diese gut beobachtet an der Leine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell