POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Werkzeugen in Ganderkesee +++ Flüchtige Täter im Stadtgebiet Delmenhorst angetroffen +++ Videoaufnahmen polizeilicher Maßnahmen im Internet veröffentlicht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 25. Juni 2021, entwendeten drei zunächst unbekannte Täter gegen 14:00 Uhr Werkzeuge im Wert von etwa 800 Euro aus einem Baustoffhandel im Sahrener Weg in Ganderkesee. Die Täter entfernten sich nach der Tat mit einem Pkw Opel vom Tatort. Das Kennzeichen des flüchtigen Pkw konnte abgelesen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fluchtfahrzeug, besetzt mit vier männlichen Personen zwischen 36 und 57 Jahren aus Delmenhorst und Bremen, gegen 15:50 Uhr in der Thüringer Straße in Delmenhorst festgestellt werden. Bei einer erfolgten Durchsuchung des Pkw konnte diverses Diebesgut festgestellt und beschlagnahmt werden. Da neben dem Diebesgut aus dem Baustoffhandel in Ganderkesee auch weitere Gegenstände (u.a. hochwertige alkoholische Getränke, Tabak, Hygieneartikel) im Pkw festgestellt wurden, die vermutlich weiteren Taten zuzuordnen sind, werden hierzu weitere Ermittlungen erfolgen.

Während der Durchsuchung des Pkw filmt einer der Täter, ein 36-jähriger Delmenhorster, die polizeilichen Maßnahmen sowie die Absprachen der Polizeibeamten. Nachdem dem Täter das Filmen untersagt wurde, setzte er dieses fort, so dass sein Mobiltelefon beschlagnahmt wurde. Es kam zu einer Widerstandshandlung des 36-Jährigen, so dass dieser zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Anschließend wurde er einem Polizeifahrzeug zugeführt. Da der 36-Jährige im Polizeifahrzeug über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungsdienst sowie ein Notarzt hinzugerufen. Der 36-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo keine weitere Behandlungsbedürftigkeit festgestellt wurde. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde dem 36- Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Täter entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Nachgang an den Sachverhalt wurden Videoaufzeichnungen der Geschehnisse im Internet festgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aufzeichnungen lediglich einen Bruchteil des Gesamtgeschehens zeigen.

