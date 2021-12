Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 19-Jährige in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag durch das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen eine 19-jährige Deutsche erlassen. Der Beschuldigten wird u.a. schwerer Raub vorgeworfen.

Die Frau soll gegen 0:30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 3 zwischen den Haltestellen Mühlburger Tor und Yorckstraße in Begleitung von drei bis vier jungen Männern und unter Mitführung eines Hundes auf zwei Bekannte, eine 21-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann, getroffen sein. Die Beschuldigte soll zunächst von dem 24-jährigen Mann Geld gefordert haben, das dieser ihr angeblich schulde, und dieser Forderung mit Schlägen in das Gesicht und Tritten Nachdruck verliehen haben. Zudem soll sie ein Pfefferspray gezückt sowie ihren mitgeführten Hund wiederholt aufgefordert haben, den Geschädigten zu beißen. Der Hund biss dann einmal in den linken Unterarm des Geschädigten, jedoch ohne diesen hierbei zu verletzen. Im weiteren Verlauf soll die Beschuldigte von dem Mann abgelassen und dessen 21-jährigen Begleiterin mehrere Faustschläge versetzt und der Geschädigten deren Mobiltelefon entrissen haben.

Die Tatverdächtige konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Sie ist in der Vergangenheit bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Heike Umminger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell