POL-KA: (KA) Ettlingen - 85-jährige Autofahrerin verstorben

Ettlingen (ots)

Jede Hilfe zu spät kam am Freitagmittag für eine 85-Jährige Autofahrerin in Ettlingen.

Die Frau fuhr um kurz nach 12 Uhr in den Kreisverkehr am "Huttenkreuz" ein, als sie von Zeugen beobachtet, über eine Verkehrsinsel und die Karlsruher Straße hinweg gegen eine Mauer prallte. Sofort hinzugeeilte Ersthelfer leiteten noch Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch mussten die verständigten Rettungskräfte am Nachmittag den Tod der 85-Jährigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen ist die Frau offenbar infolge eines internistischen Notfalles verstorben.

