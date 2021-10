Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapsweyer

Postzusteller Fahrzeug beschädigt (ots)

Am 22.10.21, in der Zeit von 13:45 bis 13:49 Uhr, stellte Postzustellerin ihr Fahrzeug, weißer Mercedes Vito, in der Bahnhofstraße ab und verteilte Post. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am Außenspiegel der Beifahrerseite fest. Augenscheinlich hatte ein vorbeifahrendes Fahrzeug diesen gestreift und beschädigt. Schaden beträgt ca. 300.- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell