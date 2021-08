Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verpuffung beim Umfüllen von Salpetersäure in Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verpuffung beim Umfüllen von Salpetersäure

Eine Verpuffung in einem Labor in der Mettinger Siemensstraße hat am Montagmorgen einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Eine 62-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr damit beschäftigt, bereits benutzte Salpetersäure zur Entsorgung in ein fünf Liter Gebinde umzufüllen. Da sich in dem Behälter jedoch ersten Erkenntnissen nach noch Reste einer ethanolhaltigen Lösung befanden, kam es zu einer chemischen Reaktion und der Verpuffung. Die 62-Jährige und ihr 34 Jahre alter Kollege erlitten dabei Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Gebäude wurde geräumt und die zehn Mitarbeiter kamen in einem Bus der Städtischen Verkehrsbetriebe unter. Zur Entsorgung des Stoffes und zum Belüften des Gebäudes war die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften ausgerückt. Darunter befanden sich auch ein Gefahrgutzug und der Messtrupp der Feuerwehr Ostfildern. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Einsatzort wurde mit mehreren Streifenwagen abgesperrt. Gegen 11.45 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und das Gebäude konnte wieder betreten werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Das Gewerbeaufsichtsamt und das Umweltamt wurden über den Unfall verständigt. Ein Mitarbeiter des Umweltsamtes war vor Ort. (ms)

