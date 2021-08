Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Gewahrsam genommen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Joggerin verfolgt

Reutlingen (ots)

21-Jähriger in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 21-Jährigen, der am Sonntagabend in der Ringelbachstraße in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Zeuge hatte gegen 20.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der junge Mann in Begleitung von zwei weiteren Personen mit einem Stein einen dortigen Geldautomaten beschädigt hatte und davongelaufen war. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den 21-Jährigen kurze Zeit später auf einer Grünfläche zwischen der Wörth- und der Steinenbergstraße. Der aggressive und augenscheinlich stark alkoholisierte Mann trat an den Streifenwagen heran und schlug plötzlich und unvermittelt mit seinem Handy auf den Wagen ein. Gegen die anschließende Festnahme, bei der auch Pfefferspray eingesetzt werden musste, wehrte sich der 21-Jährige heftig. Sowohl beim Transport in die Klinik als auch bei den dortigen Untersuchungen trat der junge Mann mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Diese blieben unverletzt. Nachdem die Augen des 21-Jährigen ausgespült worden waren, wurde dieser zum Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Der entstandene Sachschaden am Geldautomaten und dem Streifenwagen kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Münsingen (RT): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen und Beteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der L 230 ereignet hat. Gegen 19 Uhr war eine 80-Jährige mit ihrem Seat Mii auf der Landesstraße von Offenhausen in Richtung Münsingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Offenhausen wurde sie in einer leichten Rechtskurve trotz Gegenverkehrs von einem weißen VW mit RT-Kennzeichen überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Seat und dem VW. Der bislang unbekannte Lenker des VW setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Münsingen fort. Verletzt wurde niemand. Zeugen und insbesondere der Lenker des entgegenkommenden Wohnmobils, werden gebeten sich unter Telefon, 07381/9364-0, zu melden. (rn)

Reutlingen-Altenburg (RT): Betrunken hohen Sachschaden verursacht

Ein Gesamtsachschaden von über 90.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag in Altenburg entstanden. Gegen 2.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW die Illerstraße aus Richtung Oferdingen kommend in Fahrtrichtung Altenburg. Nach einer Linkskurve geriet er den ersten Erkenntnissen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Feldrand abgestellten Anhänger mit befülltem Wassertank. Dieser wurde durch die Kollision auf einen davor geparkten Opel aufgeschoben, der sich überschlug und in einer Hofeinfahrt zum Liegen kam. Der BMW-Lenker, der vom Rettungsdienst untersucht wurde, war glücklicherweise unverletzt geblieben. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 24-Jährigen ergaben und ein erster Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste der junge Fahrer nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben. An allen Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. (sm)

Walddorfhäslach (RT): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Rathausgasse im Ortsteil Walddorf ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. In der Zeit von 17.45 Uhr bis kurz vor sechs Uhr drang ein Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise in das Geschäft ein. Im Anschluss entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Der Polizeiposten in Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Römerstraße ist im Laufe des Sonntags eingebrochen worden. Zwischen 0.15 Uhr und 8.55 Uhr verschaffte dich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und beschädigte dort einen Zigarettenautomaten. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Weißer Kombi gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Kombi hat am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um einen gestürzten Radfahrer zu kümmern, davongefahren. Der Unbekannte war mit seinem Wagen gegen 12.40 Uhr auf der Fleischmannstraße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Kandlerstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, 74 Jahre alten Fahrers eines Mountainbikes. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die hintere rechte Ecke des Pkw. Anschließend stürzte der 74-Jährige zu Boden. Mit schweren Verletzungen musste er anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des weißen Kombi hatte seine Fahrt zwischenzeitlich ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-420 um Zeugenhinweise. (rn)

Filderstadt (ES): Betrunken unterwegs

Erheblich alkoholisiert ist ein 47-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der B27 von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Einem aufmerksamen Zeugen war kurz vor 18 Uhr aufgefallen, dass der Mann mit seinem Audi auf der B312 in Fahrtrichtung Stuttgart in Schlangenlinien unterwegs war, woraufhin er die Polizei verständigte. Diese konnte den Audi bei Plattenhardt anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle war deutlich zu erkennen, dass der 47 Jahre alte Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Tübingen (TÜ): Joggerin verfolgt und umklammert (Zeugenaufruf)

Eine Joggerin ist am Sonntagabend in der Schlachthausstraße von einem Unbekannten verfolgt und angegangen worden. Gegen 20.30 Uhr joggte die 28 Jahre alte Frau auf einem Feldweg an der Ammer entlang. Hierbei bemerkte die Frau einen Jogger, der sie verfolgte. Als sie sich auf dem Hof eines Busunternehmens nach dem Verfolger umdrehte, stand dieser knapp hinter ihr und umklammerte sie unvermittelt mit den Armen. Er versuchte, sie in Richtung eines Parkplatzes zu zerren. Die Frau schrie den Mann sofort lautstark an und wehrte sich heftig. Daraufhin ließ der Angreifer von ihr ab und rannte in Richtung Sportinstitut / Wilhelmstraße davon. Der Unbekannte wird als ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß mit schlanker, athletischer Figur und auffallend heller Haut beschrieben. Er war bekleidet mit einem gelben T-Shirt und einer orangefarbenen kurzen Hose, die seitlich gestreift war. Außerdem trug er eine beige-graue Basecap. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Mann unter Telefon 07071/972-8660. (sm)

