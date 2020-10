Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0668 --Kripo ermittelt nach Fahrzeugbränden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Biebricher Straße, Neustadtswall Zeit: 11.10.20 - 12.10.20

In der Bremer Neustadt brannten am Wochenende zwei Autos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Zunächst brannte am frühen Sonntagmorgen ein in der Biebricher Straße am Fahrbahnrand geparkter VW Caddy. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte auf einem Parkplatz in der Straße Neustadtswall erneut ein Auto einer Carsharing-Gruppe (siehe hierzu auch PM 655). Hier entstand ein Schaden von etwa 20000 Euro.

Die Polizei fragt: "Wer hat am Wochenende in den benannten Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

