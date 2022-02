Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zusammenstoß auf Kreuzung + Autospiegel beschädigt + Autospiegel beschädigt + Fahren ohne Fahrerlaubnis + Hoher Sachschaden nach Unfall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zusammenstoß auf Kreuzung

Marburg: Ein 37-jähriger Mann in einem Nissan befuhr am Mittwoch (9. Februar) gegen 11.30 Uhr den Alten Kirchhainer Weg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Wilhelm-Röpke-Straße in Richtung Erlenring zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 32-Jährigen, der vom Alten Kirchhainer Weg in die Wilhelm-Röpke-Straße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 32-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Autospiegel beschädigt

Marburg: Vermutlich durch Tritte beschädigten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (7./ 8. Februar), 18.00 Uhr - 04.30 Uhr, den rechten Außenspiegel eines geparkten grauen VW Caddy Am Schwanhof. Der Schaden wird auf 250 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Telefonnummer: 06421 4060 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Stadtallendorf: Eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Ostkreis und ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis müssen sich jeweils für ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, möglicherweise auch für ein Fahren unter berauschenden Mitteln, verantworten. Beide Fahrzeugführer kontrollierte die Polizei Stadtallendorf am Mittwochnachmittag, 09. Februar, in Neustadt bzw. in Stadtallendorf. Dabei ergaben sich jeweils Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum, so dass ein Arzt auf der Polizeistation Blutentnahmen durchführte. Die Ergebnisse stehen noch aus. Zusätzlich fertigten die Beamten gegen die Halterin des in Stadtallendorf kontrollierten Autos eine Anzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hoher Sachschaden nach Unfall

Kirchhain: 30.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (09. Februar) gegen 10.20 Uhr in Kirchhain. Eine 59-jährige Frau in einem Porsche befuhr die Niederrheinische Straße und beabsichtigte an der Ampelanlage nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 41-Jährigen, die aus Richtung Biegenstraße kam und geradeaus in Richtung Gartenstraße fahren wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

