Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche + Unfallfluchten + Exhibitionist + Aufgefallen-ohne Führerschein gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Exhibitionist

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der bereits am Donnerstag, 10. Februar, gegen 11. 45 Uhr, im Kaufpark Wehrda auf dem Fahrradweg parallel der B3 nahe der Cölber Straße aufhielt. Obwohl von einer vorbeilaufenden Frau angesprochen, reagierte der Mann nicht. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Der etwa 1,80 Meter große Mann mit kräftiger, leicht untersetzter Statur und auffallend heller Hautfarbe sprach akzentfreies Deutsch. Er trug außer einer FFP2 Maske eine helle Jeans und eine zweifarbige grau-blaue Jacke, wobei Ärmel und Weste sich voneinander absetzten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrüche

1. Marburg - Einbruch in der Habichtstalgasse

Bereits in der Nacht zum Freitag, 11. Februar drangen Einbrecher in die Lager- und Werkstatträume eines Steinmetzbetriebs in der Habichtstalgasse ein. Der oder die Täter stahlen Baumaschinen (Elektrowerkzeuge) im Gesamtwert von mindestens 2000 Euro. Unter anderem fehlen eine Akku-Flex, ein Akku-Polierer, ein Abrisshammer, eine Flex und drei Presslufthämmer. Aufgrund des Umfangs der Beute geht die Kripo derzeit von der Nutzung eines Transportfahrzeugs aus. Wer hat ein solches Auto zur Tatzeit zwischen 16.30 und 07.40 Uhr in der Habichtstalgasse oder in unmittelbarer Umgebung gesehen? Wem sind in dieser Zeit Verladearbeiten aufgefallen? Wer hat fremde Personen und/oder fremde Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Bürgeln - Einbrecher brechen Tresor auf

Einbrecher erbeuteten in einer integrierten Geschäftsfiliale des Einkaufszentrums an der Marburger Landstraße in Bürgeln Bargeld. Der oder die Täter drangen in der Nacht zum Samstag, 12. Februar, zwischen 20.30 und 04.30 Uhr, ein, rissen den Geschäftstresor von der Wand und öffneten diesen noch im Laden gewaltsam. Wer hat während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge rund um den großen Markt aufgefallen? Wem ist rund um den Tatort eventuell ein Auto aufgrund einer außergewöhnlichen Fahrweise aufgefallen? Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

3. Stadtallendorf - Wohnungseinbruch

Bei der Durchsuchung einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses in der der Lahnstraße fand und stahl ein Einbrecher eine Schmuckdose mit Silberschmuck und Briefumschläge mit Bargeld. Der Einbruch war am Samstag, 12. Februar, zwischen 13 und 15.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

4. Cölbe - Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Die Polizei nahm Samstagnacht (12. Februar, gegen 23 Uhr) nach einem Einbruch in der Kasseler Straße zwei Tatverdächtige vorübergehend fest. Die beiden 17 und 27 Jahre alten Festgenommenen bestritten den Einbruch vehement, obwohl sich am Tatort Blutspuren fanden und einer der beiden bei seiner Festnahme frische Handverletzungen hatte. Ein aufmerksamer Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses hörte laute Schlaggeräusche und rief sofort die Polizei. Wie sich herausstellte drangen Einbrecher durch eine eingeschlagene Scheibe in das erste Stockwerk ein und durchwühlten in den nicht mehr genutzten ehemaligen Geschäftsräumen das noch vorhandene Mobiliar. Beim Einstieg verletzte sich den gesicherten Spuren nach zumindest ein Täter. Vom ersten Stock aus ging es durch eine ebenfalls eingeschlagene Glastür in den Hausflur und ins Erdgeschoss. Der Versuch, die dortige Geschäftseingangstür aufzubrechen scheiterte an der besonderen zusätzlichen Türsicherung. Der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Während der Fahndung überprüfte die Polizei am Bahnhof, also in unmittelbarer Tatortnähe, die beiden Männer. Aufgrund der frischen Verletzung des einen und der gefundenen Blutspuren am Tatort nahm die Polizei die beiden als Tatverdächtige fest. Der 17-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer, die mittlerweile entlassen sind, dauern an.

5. Marburg - Einbrecher nehmen Tresor mit

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Pizzeria in der Gisselberger Straße. Der Einbruch war von Samstag auf Sonntag, 13. Februar, zwischen 01.30 und 09.50 Uhr. Der oder die Täter stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und verließen das Restaurant auf die gleiche Weise. Sie stahlen einen Schranktresor und erbeuteten damit Bargeld. Wer hat in der Gisselberger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat eventuell das Verladen des Schranktresors beobachtet? Wo befindet sich ein jetzt vermutlich aufgebrochener Tresor? "Sollte dieser aufgebrochene Tresor irgendwo auftauchen, dann bittet die Polizei aus Gründen der notwendigen Spurensicherung um sofortige Benachrichtigung und darum, den Geldschrank bitte nicht anzufassen." Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach Mornshausen - Einbruch in Feuer im Vereinsheim

Zwischen Dienstag, 08 und Freitag, 11. Februar kam es durch einen Einbruch und Brandstiftung an dem Vereinsheim des Vogelschutzbundes zu einem Schaden in wohl vierstelliger Höhe. Das Eindringen erfolgte wohl nach dem Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür. Möglicherweise erlitt ein Täter dabei eine Verletzung. Fest steht, dass man im Innern das Mobiliar durchsuchte und versuchte ein Feuer zu entfachen. Durch den Brand entstanden Schäden an Polsterstühlen und an einer Deckenleuchte. Die Hütte des Vogelschutzbundes liegt in der Gemarkung Zur Hoor an der Kreisstraße 115 zwischen der Bundesstraße 255 und Mornshausen. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Pfefferspray eingesetzt

Ohne Vorwarnung sprühte ein noch unbekannter Mann einer 72 Jahre alten Dame Pfefferspray oder etwas Ähnliches ins Gesicht und traf damit nach ersten Ermittlungen möglicherweise jemand völlig anderen als ursprünglich beabsichtigt. Ein Transport ins Krankenhaus war nach der Behandlung durch den Rettungsdienst nicht notwendig. Der Vorfall war am Samstag, 12. Februar, um kurz nach 19 Uhr, in der Straße Am Markt. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Nach ersten Ermittlungen waren drei Jugendliche oder junge Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren an der Aktion beteiligt. Sie waren alle dunkel gekleidet, hatten Kapuzen auf dem Kopf und schwarze Tücher oder Schals vor dem Gesicht. Einer trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Adidas-Streifen, einer weiße Schuhe und einer fiel durch seine Größe von zwischen 1,85 und 1,90 Meter und die hagere Statur auf.

Dautphetal - Aufgefallen

Ein 46 Jahre alter Mann muss sich seit Donnerstag, 10. Februar, verantworten, weil er zum wiederholte Mal ein Auto fuhr, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Die Streife der Polizei Biedenkopf hielt den Mercedes um 09.45 Uhr in der Lahnstraße/Marburger Straße an. Der Fahrer wies sich mit einem italienischen Ausweis aus, beteuerte zudem einen in Italien ausgestellten EU-Führerschein zu besitzen, diesen aber nicht dabei zu haben. Ermittlungen ergaben jedoch, dass gegen den bei der Ausländerbehörde als illegal geführte Mann bereits ein im Jahr 2021 Verfahren wegen Fahren ohne Führerschein besteht. Seine ganzen Beteuerungen erwiesen sich demnach als Lüge, sodass die Polizei die Weiterfahrt durch die Sicherstellung des Autoschlüssels unterband.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Marburg - Unfallflucht am Klinikum

Als die Fahrerin am Freitag, 11. Februar, um 19.30 Uhr zu ihrem grauen Mercedes SLK zurückkehrte, bemerkte sie am hinteren rechten Radlauf einen Schaden der beim Abstellen um 15.30 Uhr noch nicht da war. Der Verursacher des Schadens hatte weder eine Nachricht hinterlassen noch die Polizei angerufen. Der SLK mit dem Frankfurter Kennzeichen parkte auf einem der beschrankten Besucherparklätze in der Baldinger Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Stadtallendorf - Tatort: Edeka-Parkplatz - weißer BMW angefahren

Der vorne links beschädigte weiße BMW 520 D mit Marburger Kennzeichen parkte zur Unfallzeit zwischen 19 Uhr am Freitag, 11. Februar und 11 Uhr am Samstag, 12. Februar auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße des 17. Juni. Der vermutlich bei einem Ein-oder Ausparkmanöver entstandene Schaden ist vierstellig. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem BMW gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell