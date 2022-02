Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in Niedereisenhausen - Gartenlampe beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niedereisenhausen

Auf dem Lampenständer schimmerten blaue Farbpartikel, sodass vermutlich ein blaues Fahrzeug mit der Gartenlampe kollidierte. Nach den Spuren könnte es möglicherweise bei einem Wendemanöver in der Zufahrt zum Anwesen Hardtweg 10 zu dem Verkehrsunfall gekommen sein. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer hat zur Unfallzeit am Mittwoch, 09. Februar, zwischen 14 und 14.15 Uhr im Hardtweg ein Wende- oder sonstiges Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum schaden an der Gartenlampe gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell