Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220207-4: Zeugensuche nach Diebstahl aus Wohnung

Kerpen (ots)

Der Täter verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zu Garten und Haus.

Am Samstagnachmittag (5. Februar) ist ein Unbekannter unter einem Vorwand auf das Grundstück und in die Wohnräume einer Kerpenerin an der Stiftstraße gelangt und hat Wertgegenstände entwendet. Der circa 30 bis 40 Jährige habe zuvor an der Haustür der Seniorin geklingelt und behauptet, dass sein Hund entlaufen sei. Er habe die Frau gebeten im Garten nachschauen zu dürfen. Nach erfolgloser Suche habe der Mann behauptet, dass das Tier ins Haus gelaufen sei. Dort habe die Seniorin mit dem Unbekannten verschiedene Räume durchsucht, ebenfalls ohne einen Hund zu finden. Der Mann habe dann behauptet, dass der Hund seiner Frau nachgelaufen sei.

Im Anschluss sei der circa 180 bis 185 Zentimeter große und schlanke Mann über die Stiftstraße in Richtung Innenstadt davon gegangen. Die Geschädigte habe danach das Fehlen ihrer Wertgegenstände bemerkt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Täter soll eine schmale Gesichtsform und dunkle kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer dunklen Jacke sowie einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität des Diebs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

