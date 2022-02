Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220207-3: Einbrecher erbeuteten Mobiltelefone - Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (5. Februar, 14 Uhr) bis zum Sonntagmorgen (6. Februar, 6.20 Uhr) haben Unbekannte die Eingangstür eines Handyshops in Erftstadt Liblar eingeschlagen. Im Geschäft am 'Holzdamm' entwendeten die Täter mehrere Mobiltelefone aus der Auslage. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Kriminalbeamten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell