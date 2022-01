Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kia bei Unfallflucht beschädigt

Verursacher gesucht

Rees (ots)

Zwischen Freitag (31.12.2021) und Samstag (01.01.2022) wurde auf der Bahnstraße ein geparkter Kia bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Die Halterin es Kias hatte ihren Wagen gegen 14:00 Uhr an der Bahnstraße abgestellt und am Samstag gegen 21:00 Uhr einen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite entdeckt. Der Schadensverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

