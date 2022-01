Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Versuchter Einbruch

Anwohnerin stört Täter

Wachtendonk (ots)

Am Montagnachmittag (3. Januar 2022) haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus am Pellmannssteg einzudringen, wurden aber offenbar von der heimkehrenden Bewohnerin in ihrem Vorhaben gestört: Als die Zeugin gegen 17:40 Uhr ihr Haus betrat, hörte sie aus dem Wohnzimmer verdächtige Geräusche. Sie schaute nach und entdeckte, dass die Scheibe ihrer Terrassentür eingeschlagen worden war. Die unbekannten Täter sah sie jedoch nicht, diese waren schon geflüchtet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

