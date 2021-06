Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Campingwagen scheitert

Gronau (ots)

An einem Wohnwagen haben sich Unbekannte am Wochenende in Gronau-Epe zu schaffen gemacht. Die Täter hatten vergeblich versucht, ins Innere einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Der Wohnwagen stand auf einer Auffahrt am Alfertring, die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell