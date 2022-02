Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220207-2: Ermittlungen gegen mehrere E-Scooter-Fahrer aufgenommen

Brühl, Wesseling (ots)

Eine Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt und drei Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz kontrolliert

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am vergangenen Wochenende in Brühl und Wesseling insgesamt in vier Fällen die Ermittlungen gegen E-Scooter-Fahrer aufgenommen. Das Verkehrskommissariat befasst sich mit den Vorwürfen einer Fahrt unter Drogeneinfluss und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Freitagnachmittag (4. Februar) stoppten Polizisten gegen 18.45 Uhr einen 41-Jährigen in Brühl auf der Richard-Bertram-Straße. Er hatte kein Versicherungskennzeichen an seinem Scooter angebracht, konnte aber den bestehenden Versicherungsschutz nachweisen. Bedingt durch sein nervöses Auftreten und seine auffällig glasigen Augen führten die Beamten einen Drogentest bei dem Betroffenen durch. Der zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Auf Anordnung entnahm ein Arzt dem Betroffenen eine Blutprobe.

Andere Polizisten stoppten am Freitagabend (4. Februar) gegen 21 Uhr in Wesseling an der Ecke Hubertusstraße / Wilhelmstraße einen Mann (50) der mit einem E-Scooter unterwegs war, an dem kein Versicherungskennzeichen montiert war.

Ein Kind (12) hielten Polizisten am Samstagnachmittag (5. Februar) gegen 16.45 Uhr in Brühl auf der Alte Bonnstraße an. Für den E-Scooter des Jungen bestand ebenfalls kein Versicherungsschutz. Zudem hätte der 12-Jährige das Elektrokleinstfahrzeug nicht führen dürfen, da das Mindestalter bei 14 Jahren liegt.

Am Sonntagnachmittag (6. Februar) war ein 32-Jähriger auf seinem E-Scooter in Wesseling auf der Pontivystraße unterwegs. Da auch sein Fahrzeug nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte, hielten Polizisten den Mann an.

Die Polizisten erstatteten in drei Fällen Anzeigen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss auf. (he)

