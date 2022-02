Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220204-4: Polizisten heben Drogenplantage im Keller eines Einfamilienhauses aus

Wesseling (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariates 13 fanden bei einer Durchsuchung anlässlich eines Ermittlungsverfahrens in einem Haus in Wesseling eine Plantage mit 194 Marihuana-Stecklingen in einer professionellen Aufzuchtanlage.

Die Beamten durchsuchten am Donnerstagmorgen (3. Februar) um 11.20 Uhr das Haus eines dringend Tatverdächtigen (50) in einem Betäubungsmittelverfahren. Dabei fanden die Beamten im Keller eines in Wesseling gelegenen Wohnhauses eine professionell betriebene Aufzuchtanlage mit den Pflanzen. Nach dem Abbau stellten die Polizisten den Fund sicher, nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (bm)

