Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220204-3: Betrügerin erlangte Codes von Guthabenkarten

Wesseling (ots)

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Als am Donnerstagabend (3. Februar) um 20 Uhr das Telefon in einer Discounter-Bäckerei an der Eichholzer Straße in Wesseling klingelte, ahnte die Angerufene noch nichts von den betrügerischen Absichten einer bislang unbekannten Frau. Sie soll angegeben haben, von der Firmenzentrale zu sein und Guthabenkarten überprüfen zu müssen. Dazu soll sie die Angestellte auffordert haben, mehrere Guthabenkarten an der Kasse aufzuladen, den Code freizulegen und ihr diese am Telefon zu nennen. Derart getäuscht, lud die Angestellte die geforderten Beträge auf und nannte die Codes. Sodann soll die unbekannte Anruferin das Gespräch beendet und aufgelegt haben.

Mit den ersten Zweifeln an der Authentizität der Anruferin fiel der Schwindel auf und die Geschäftsleitung informierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Betruges einleitete.

Wie können Sie sich vor der Abzocke am Telefon schützen? Bleiben Sie in jedem Fall misstrauisch, wenn Sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten und es um Bargeldbeträge geht. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufer ein und beenden Sie das Telefonat. Informieren Sie im Anschluss die Polizei. Für die Polizei sollten Sie folgende Daten bereithalten: Gesprächsverlauf, Uhrzeit des Anrufs, Nummer und Name des Anrufers. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell