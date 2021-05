Polizei Bremen

POL-HB: 0387 --Seniorin in Wohnung ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Marienburger Straße Zeit: 22.05.202, 03:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine 79-jährige Frau in ihrem Haus im Ortsteil Gete von zwei Unbekannten ausgeraubt. Anschließend schlossen die Männer sie in ihrem Schlafzimmer ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:50 Uhr stiegen zwei Unbekannte in das Haus der Seniorin in der Marienburger Straße ein. Die Männer gingen in ihr Schlafzimmer, weckten die Frau und forderten von ihr Bargeld und Wertgegenstände. Als die 79-Jährige angab kein Geld zu haben, durchsuchten die beiden Männer das Haus. Anschließend schlossen sie die Seniorin in ihr Schlafzimmer ein und entwendeten Bargeld, Kreditkarten, ihr Telefon und persönliche Papiere. Danach flüchteten die Männer in Richtung Kirchbachstraße. Als ihr Sohn am frühen Samstagmorgen nach Hause kam und seine Mutter eingeschlossen im Zimmer vorfand, rief er die Polizei. Bei dem Vorfall wurde die Frau nicht verletzt.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen circa 1,80 Meter groß gewesen sein und waren zwischen 40 und 49 Jahre alt. Sie trugen schwarze Arbeitskleidung mit roter Aufschrift und schwarze Handschuhe. Außerdem hatten beide schwarze Baseballmützen auf und trugen FFP2- Masken.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell