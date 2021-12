Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Haus in Oberzwehren: Zeugin sah vier Männer flüchten; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Dienstagabend brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Brücke" im Stadtteil Oberzwehren ein. Eine Zeugin hatte in der Dunkelheit vier Männer aus dem Haus kommen und in Richtung Keilsbergstraße flüchten sehen, woraufhin sie die Polizei rief. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern führte nicht mehr zum Erfolg. Die Kasseler Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf der Zeugin war gegen 19 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie die Frau beschrieb, hatte sie die vier Männer, die alle dunkle Wollmützen und Winterjacken trugen, aus dem Haus einer Bekannten kommen und flüchten sehen. Zwei der Einbrecher, sollen dunkle Jeanshosen getragen haben. Alle vier sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Neben der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei suchten Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) den Tatort auf. Wie sich dort herausstellte, hatten die Täter mit einem Werkzeug die Haustür des Einfamilienhauses aufgebrochen und in mehreren Räumen nach Wertsachen gesucht. Dort erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar Schmuck und flüchteten anschließend aus dem Haus in Richtung Keilsbergstraße.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell