POL-REK: 220207-1: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Das Kriminalkommissariat 13 hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Klärung nachfolgender Wohnungseinbrüche.

In der Zeit zwischen Montag (3. Januar) 16 Uhr und - Samstag (5. Februar) 17.10 Uhr brachen Unbekannte in ein derzeit ungenutztes Einfamilienhaus im Paffendorfer Weg in Bergheim ein. Die Prüfung, ob die Täter dabei etwas entwendet haben, dauert an.

Eine ungenutzte Wohnung in der Graf-Hoensbroech-Straße in Kerpen-Türnich war in der Zeit zwischen Sonntag (30. Januar) 14 Uhr und Samstag (5. Februar) 13.10 Uhr Ziel unbekannter Einbrecher. Durch das Aufhebeln eines Seitenfensters gelangten die Täter in die Wohnung. Auch hier dauert die Prüfung, ob die Täter etwas entwendet haben, an.

Zwischen Freitag (4. Februar) 12 Uhr und Montag (7. Februar) 1.15 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Füssenichstraße in Bergheim ein und entwendeten einen Tresor.

Unbekannte hebelten am Freitag (4. Februar) zwischen 16.30 Uhr und 20.50 Uhr eine rückwärtige Terrassentür eines Hauses in der Burgackerstraße in Kerpen-Brüggen auf und gelangten ins Wohnhaus. Darin suchten die Täter in sämtlichen Räumen nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

In Kerpen-Sindorf drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (4. Februar) 17.45 Uhr und Samstag (5. Februar) 9 Uhr durch die Balkontür in eine Wohnung in der Wuppertaler Straße ein und entwendeten Bargeld.

In allen geschilderten Fällen sucht das Kriminalkommissariat 13 in Hürth Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. Dort finden Interessierte eine wöchentliche Zusammenfassung aller angezeigten, kreisweit verübten Wohnungseinbrüche. (bm)

