Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/BAB A 81/Landkreis Rottweil) - Ungeduldiger Autofahrer verursacht zwei Mal Totalschaden (10.09.2021)

(Vöhringen/BAB A 81/Landkreis Rottweil) (ots)

Zwei Mal Totalschaden und Kilometer langer Stau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagabend um 18.19 Uhr auf der A 81 auf Gemarkung Vöhringen ereignet hat. Ein 24-jähriger Seat-Fahrer wollte an der Autobahnanschlussstelle Sulz auf die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Da es ihm offensichtlich zu langsam ging wechselte er bereits zu Beginn des Beschleunigungsstreifens auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden Pkw zu überholen. Hierbei übersah er jedoch einen auf der linken Spur fahrenden Toyota mit Schweizer Zulassung eines 29-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. In der Fortfolge prallte der Seat in die Mittelschutzplanke bevor er abgewiesen wurde und auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Der Toyota schleuderte nach rechts und kollidierte anschließend mit den Seitenschutzplanken. Beide Fahrzeuginsassen blieben glücklicher Weise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt 50.000 EUR. Der Schaden an den Schutzplanken liegt bei mehreren hundert Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau von bis zu sechs Kilometer Länge. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Zimmern ob Rottweil unter der Rufnummer 0741/34879 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell